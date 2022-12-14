В Херсоне обнаружили камеру, где оккупанты держали детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Херсоне обнаружили помещение, где российские оккупанты держали детей. Им почти не давали еду. Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
"Дно мы увидели в Херсоне, когда в одной из пыточной обнаружили отдельное помещение, где держали детей. Находившиеся там люди говорят: “Мы знали, что рядом с нами есть украинские дети”. Даже сами оккупанты называли “детская камера”. Это такое же сырое помещение. Единственное, что они бросили три каремата и назвали это “улучшенные условия", – сообщил Лубинец.
По его словам, зафиксировано, что детям давали воду через день и практически не давали еду.
"Использовали психологическое давление, рассказывали, что родители от них отказались. Это дети, которые по мнению оккупантов сопротивлялись. Одного из мальчиков 14-ти лет забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. После этого его задержали и держали в пыточной с применением пыток", – добавил омбудсмен.
Напомним
На деоккупированной части Херсонской области обнаружили 10 пыточных, 4 из них в Херсоне. Также установлены 154 факта сексуального насилия со стороны военнослужащих российской федерации и обнаружены около 200 тел погибших.