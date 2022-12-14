У Херсоні виявили камеру, де окупанти тримали дітей

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"Дно ми побачили в Херсоні, коли в одній із катівень виявили окреме приміщення, де тримали дітей. Люди, які там перебували, кажуть: “Ми знали, що поруч з нами є українські діти”. Навіть самі окупанти називали “дитяча камера”. Це таке ж саме сире приміщення. Єдине, що вони кинули три каремати і назвали це “покращені умови", – повідомив Лубінець.

За його словами, зафіксовано, що дітям давали воду через день і практично не давали їжу.

"Використовували психологічний тиск, розказували, що батьки від них відмовилися. Це діти, які на думку окупантів чинили спротив. Одного з хлопчиків 14-ти років забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Після цього його затримали і тримали в катівні із застосуванням тортур", – додав омбудсмен.

Нагадаємо

На деокупованій частині Херсонщини виявили 10 катівень, 4 з них у Херсоні. Також встановлені 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців російської федерації та знайдені майже 200 тіл загиблих.