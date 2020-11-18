С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа - НКРЭКУ

"Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа, как товара, вы получаете две платежки - одна платежка газ, одна платежка распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа", - сказала Бабий.

По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.

"Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделения газа, как товара, дало людям возможность выбирать газ, как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим", - добавила член комиссии.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины состоянию на 13 ноября уменьшился до 27,730 млрд куб. м.