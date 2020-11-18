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З січня для українців може зрости ціна за доставку газу – НКРЕКП

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уже в січні 2021 року може здорожчати ціна на розподіл газу. Про це повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1" член комісії з регулювання політики у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій, передає УНН.

“Не факт, що ціни у грудні місяці піднімуться. Тому що та ціна на газ, як на товар, яка вже зараз існує, скоріш за все, залишиться на тому самому рівні. У нас з 1 січня 2020 року ціна на газ ринкова. А коли ми говоримо про ціну розподілу газу, як товару, ви отримуєте дві платіжки — одна платіжка газ, одна платіжка розподіл. Розподіл може дорожчати і на його вартість вплине саме та ціна газу”, — сказала Бабій.

За її словами, українці продовжуватимуть отримувати по дві платіжки.

“Ми зараз бачимо, як у різних постачальників ціна газу коливається від 6 до 8 тис. грн. Насправді оце відділення постачання і відділення газу, як товару, дало людям можливість обирати газ, як товар, значно дешевше і ми зараз це бачимо”, — додала член комісії.

Нагадаємо, обсяг газу у підземних сховищах України станом на 13 листопада зменшився до 27,730 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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