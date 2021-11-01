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С расширением "красной" зоны за неделю сделали больше прививок, чем за весь июнь

Киев • УНН

 • 16808 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,4 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали почти 17,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 117 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

С расширением "красной" зоны за неделю сделали больше прививок, чем за весь июнь

Цитата:

"За прошедшую неделю сделано 1 740 231 прививок. Для сравнения это больше, чем за весь июнь. За сутки 31 октября в Украине 117 818 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы - 28 272 человека", – сообщили в Минздраве.

Детали

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

94% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но две недели назад показатель снова превысил 100 тысяч, а на прошлой неделе – перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. На Прикарпатье желающие вакцинироваться даже заблокировали работу центра вакцинации.

В "красной" зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.

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