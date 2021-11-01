З розширенням "червоної" зони за тиждень зробили більше щеплень, ніж за увесь червень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,4 мільйона людей. При цьому загалом зробили майже 17,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 117 тисяч, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень. Для порівняння це більше, ніж за весь червень. За добу 31 жовтня в Україні 117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.
Але два тижні тому показник знову перевищив 100 тисяч, а минулого тижня - перевалив за 200 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація, зокрема, була і у Запоріжжі, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Києві. На Прикарпатті охочі вакцинуватися навіть заблокували роботу центру вакцинації.
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.