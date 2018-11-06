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Из месторождений в Черкасской области два года нелегально добывали торф

Из месторождений в Черкасской области два года нелегально добывали торф

Киев  •  УНН

 • 39097 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Черкасской области группа лиц организовала схему хищения торфа, которая действовала с 2016 года. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственное предприятие по добыче торфа с 2016 года признано банкротом, и была назначена ликвидационная процедура. В дальнейшем арбитражный управляющий, вступив в преступный сговор с бывшими руководителями государственного предприятия, осуществляли незаконную добычу торфа. В частности, проведенными мероприятиями установлено, что с апреля текущего года фигуранты осуществили незаконную добычу торфа из месторождений государственного предприятия на сумму почти 3 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Реализовывали незаконно добытые полезные ископаемые путем подделки документов через фирмы с признаками фиктивности. С 2016 года было разворовано 7 тісяч тонн торфа, который хранился на складе и был внесен в ликвиднную массу, стоимостью более 2 миллионов гривен.

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Кроме того, фигуранты дела за наличные осуществляли реализацию спецтехники предприятия и для прикрытия своей незаконной деятельности подделывали акты о затоплении ее водой.

А 1 ноября правоохранители провели санкционированные обыски на предприятии, по месту жительства экс директора, месту жительства и офисе арбитражного управляющего и в фирмах с признаками фиктивности, вовлеченных в схему легализации средств, полученных от незаконной добычи торфа. Во время обысков правоохранители изъяли документы бухгалтерского учета по реализации торфа, черновые записи, мобильные телефоны, а также проведена инвентаризация имущества госпредприятия.

"Проводятся следственные действия с целью установления мест сбыта торфа и имущества предприятия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных лиц к противоправной деятельности по хищению государственного имущества", – отметили в полиции.

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Напомним, на Закарпатье делец организовал незаконную добычу горной породы андезита.

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