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СБУ викрила підприємця у незаконному видобуванні корисних копалин

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ділка, який організував незаконний видобуток андезиту, викрили на Закарпатті правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Упродовж 2015 - 2016 років зловмисник в Іршавському районі області нелегально видобував корисні копалини загальнодержавного значення. Камінь обробляв у підпільних цехах та незаконно реалізовував по всій Україні.

Через незаконний “бізнес” існувала реальна загроза пошкодження магістрального етиленопроводу, проведеного поблизу місця нелегального видобутку, та завдати шкоди навколишньому середовищу.

Правоохоронці викрили підпільні цехи, вилучили “чорну” бухгалтерію, знаряддя для обробки, майже 150 кубометрів необробленого та готового до реалізації каменю.

Керівнику підприємства оголошено про підозру за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Експерти встановлюють суму завданих державі та довкіллю збитків. Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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