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СБУ разоблачила предпринимателя в незаконной добыче полезных ископаемых

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Дельца, который организовал незаконную добычу андезита, разоблачили в Закарпатской области правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

В течение 2015 - 2016 годов злоумышленник в Иршавском районе области нелегально добывал полезные ископаемые общегосударственного значения. Камень обрабатывал в подпольных цехах и незаконно реализовывал по всей Украине.

Из-за незаконного "бизнеса" существовала реальная угроза повреждения магистрального этиленопровода, проведенного вблизи места нелегальной добычи, и нанесения вреда окружающей среде.

Правоохранители разоблачили подпольные цеха, изъяли "черную" бухгалтерию, орудия для обработки почти 150 кубометров необработанного и готового к реализации камня.

Руководителю предприятия объявили о подозрении по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Эксперты устанавливают сумму нанесенного государству и окружающей среде ущерба. Досудебное расследование продолжается.

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