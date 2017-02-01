СБУ разоблачила предпринимателя в незаконной добыче полезных ископаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Дельца, который организовал незаконную добычу андезита, разоблачили в Закарпатской области правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
В течение 2015 - 2016 годов злоумышленник в Иршавском районе области нелегально добывал полезные ископаемые общегосударственного значения. Камень обрабатывал в подпольных цехах и незаконно реализовывал по всей Украине.
Из-за незаконного "бизнеса" существовала реальная угроза повреждения магистрального этиленопровода, проведенного вблизи места нелегальной добычи, и нанесения вреда окружающей среде.
Правоохранители разоблачили подпольные цеха, изъяли "черную" бухгалтерию, орудия для обработки почти 150 кубометров необработанного и готового к реализации камня.
Руководителю предприятия объявили о подозрении по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Эксперты устанавливают сумму нанесенного государству и окружающей среде ущерба. Досудебное расследование продолжается.