З родовищ на Черкащині два роки нелегально видобували торф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Черкаській області група осіб організувала схему розкрадання торфу, яка діяла з 2016 року. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
"В межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що державне підприємство із видобування торфу з 2016 року визнано банкрутом, та було призначено ліквідаційну процедуру. В подальшому арбітражний керуючий, вступивши в злочинну змову з колишніми керівниками державного підприємства, здійснювали незаконне видобування торфу. Зокрема, проведеними заходами встановлено, що з квітня поточного року фігуранти здійснили незаконне видобування торфу з родовищ державного підприємства на суму майже 3 мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.
Реалізовували незаконно видобуті корисні копалини шляхом підроблення документів через фірми з ознаками фіктивності. З 2016 року було розкрадено 7 тисяч тонн торфу, який зберігався на складі та був внесений до ліквідної маси, вартістю понад 2 мільйони гривень.
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Крім того, фігуранти справи за готівку здійснювали реалізацію спецтехніки підприємства та для прикриття своєї незаконної діяльності підробляли акти про затоплення її водою.
А 1 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки на підприємстві, за місцем проживання екс- директора, місцем проживання та офісі арбітражного керуючого та в фірмах з ознаками фіктивності, залучених в схемі легалізації коштів, отриманих від незаконного видобування торфу. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи бухгалтерського обліку з реалізації торфу, чорнові записи, мобільні телефони, а також проведено інвентаризацію майна держпідприємства.
"Проводяться слідчі дії з метою встановлення місць збуту торфу та майна підприємства, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб до протиправної діяльності з розкрадання державного майна", – зазначили в поліції.
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Нагадаємо, на Закарпатті ділок організував незаконний видобуток гірської породи андезиту.