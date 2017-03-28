Службовці на Хмельниччині незаконно викопали сапонітової глини на 720 тис. грн
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Працівники Управління захисту економіки в Хмельницькій області викрили службових осіб з ТОВ, які незаконно видобували і реалізовували сапонітову глину. Повідомили у ГУ НП Хмельницької області, передає УНН.
За інформацією прес-служби поліції, зловмисники впродовж 2016 року видобували і реалізовували сапонітову глину з унікального родовища на півночі Хмельниччини.
“Видобуток корисних копалин здійснювався на землях лісового фонду, що на правах постійного користування належить військовому лісгоспу. Державі завдано збитку на загальну суму понад 720 тис. грн. За матеріалами Управління захисту економіки військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону відкрито кримінальне впровадження за ч. 2 ст. 240 КК України”, - зазначили в облполіції.
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