Службовці на Хмельниччині незаконно викопали сапонітової глини на 720 тис. грн

За інформацією прес-служби поліції, зловмисники впродовж 2016 року видобували і реалізовували сапонітову глину з унікального родовища на півночі Хмельниччини.

“Видобуток корисних копалин здійснювався на землях лісового фонду, що на правах постійного користування належить військовому лісгоспу. Державі завдано збитку на загальну суму понад 720 тис. грн. За матеріалами Управління захисту економіки військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону відкрито кримінальне впровадження за ч. 2 ст. 240 КК України”, - зазначили в облполіції.

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