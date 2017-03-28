Служащие в Хмельницкой области незаконно выкопали сапонитовую глину на суму 720 тыс. грн
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 марта. УНН. Работники Управления защиты экономики в Хмельницкой области разоблачили должностных лиц с ООО, которые незаконно добывали и реализовывали сапонитовую глину. Об этом сообщили в ГУ ЧП Хмельницкой области, передает УНН.
По информации пресс-службы полиции, злоумышленники в течение 2016 добывали и реализовывали сапонитовую глину из уникального месторождения на севере Хмельницкой области.
"Добыча полезных ископаемых осуществлялся на землях лесного фонда, на правах постоянного пользования принадлежит военному лесхозу. Государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 720 тыс. грн. По материалам Управления защиты экономики военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК Украины", - отметили в облполиции.
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