Служащие в Хмельницкой области незаконно выкопали сапонитовую глину на суму 720 тыс. грн

По информации пресс-службы полиции, злоумышленники в течение 2016 добывали и реализовывали сапонитовую глину из уникального месторождения на севере Хмельницкой области.

"Добыча полезных ископаемых осуществлялся на землях лесного фонда, на правах постоянного пользования принадлежит военному лесхозу. Государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 720 тыс. грн. По материалам Управления защиты экономики военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК Украины", - отметили в облполиции.

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