Из РФ в этом месяце оккупанты тайно завезли на Донбасс боевую технику, вооружение и топливо - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. С начала текущего месяца оккупанты скрытно завезли с территории РФ на Донбасс горючее, вооружение и боевую технику. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет УНН.
Цитата:
“Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрытно завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов более 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе, для артиллерийских систем и минометов”, — говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров, по данным украинской разведки, осуществляется активный набор наемников, которые направляются на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.