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З РФ цього місяця окупанти таємно завезли на Донбас бойову техніку, озброєння та пальне - розвідка

З РФ цього місяця окупанти таємно завезли на Донбас бойову техніку, озброєння та пальне - розвідка

Київ • УНН

 • 20009 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. З початку поточного місяця окупанти приховано завезли з території РФ на Донбас пальне, озброєння та бойову техніку. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, пише УНН.

Цитата:

“Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі, для артилерійських систем і мінометів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території РФ мережу вербувальних центрів, за даними української розвідки, здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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