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Из реестра изъяли э-декларации должностных лиц военной прокуратуры - НАПК

Из реестра изъяли э-декларации должностных лиц военной прокуратуры - НАПК

Киев  •  УНН

 • 10634 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра э-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Национально агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

“Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины ”О государственной защите работников суда и правоохранительных органов“, а именно — постановления заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Матиоса А.В.”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мероприятия имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах реестра и доступны для проверки.

Сообщается, что решение НАПК основывается на статье 17 указанного закона, и принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнения постановления.

При этом отмечается, что непринятие, несвоевременное принятие достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве или разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под защиту, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНН, НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий.

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