Из реестра изъяли э-декларации должностных лиц военной прокуратуры - НАПК

“Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины ”О государственной защите работников суда и правоохранительных органов“, а именно — постановления заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Матиоса А.В.”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мероприятия имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах реестра и доступны для проверки.

Сообщается, что решение НАПК основывается на статье 17 указанного закона, и принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнения постановления.

При этом отмечается, что непринятие, несвоевременное принятие достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве или разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под защиту, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНН, НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий.