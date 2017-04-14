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З реєстру вилучили е-декларації посадовців військової прокуратури - НАЗК

З реєстру вилучили е-декларації посадовців військової прокуратури - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені з реєстру е-декларацій на підставі відповідного рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Національно агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

“Декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені на підставі відповідного рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки цих працівників та їх близьких родичів відповідно до статей 10, 13, 14 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", а саме — постанови заступника Генерального прокурора України — Головного військового прокурора Матіоса А.В.”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи мають виключний та тимчасовий характер. При цьому ці декларації зберігаються на ресурсах реєстру і є доступними для перевірки.

Повідомляється, що рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 зазначеного Закону, та прийнято з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови.

При цьому зазначається, що невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій.

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