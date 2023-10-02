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Из ремонта раньше плана вывели один из энергоблоков ТЭС мощностью 100 МВт - Минэнерго

Из ремонта раньше плана вывели один из энергоблоков ТЭС мощностью 100 МВт - Минэнерго

Киев • УНН

 • 197156 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Вышел из ремонта очередной блок тепловой генерации мощностью 100 МВт, в результате технологических нарушений были частично без света Днепропетровская и Киевские области, из-за обстрелов обесточивались семь областей. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Цитата

«На одной из ТЭС страны на 9 дней раньше запланированного срока завершен текущий ремонт одного корпуса энергоблока. Это позволило добавить в энергосистему дополнительные 100 МВт мощности.

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация в регионах

В Днепропетровской области в результате технологических нарушений временно обесточивались 7,2 тыс. потребителей. Также из-за технарушения остается без света часть потребителей в Киевской области, ведутся восстановительные работы, указали в Минэнерго.

Кроме того, в Полтавской области трактор приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, тракторист был смертельно поражен электрическим током.

Ситуация в прифронтовых областях

В результате боевых действий в Донецкой области обесточились более 18 тыс. потребителей. Также из-за вражеских обстрелов остаются без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

В Херсоне после наводнения остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,83 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки отсутствует. Экспорт в Словакию и Молдову составил 4 257,00 МВт*ч.

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