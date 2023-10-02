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З ремонту раніше плану вивели один з енергоблоків ТЕС потужністю 100 МВт - Міненерго

З ремонту раніше плану вивели один з енергоблоків ТЕС потужністю 100 МВт - Міненерго

Київ • УНН

 • 197159 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Вийшов з ремонту черговий блок теплової генерації потужністю 100 МВт, внаслідок технологічних порушень були частково без світла Дніпропетровська та Київські області, через обстріли знеструмлювалися сім областей. Про це повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.

Цитата

«На одній з ТЕС країни на 9 днів раніше запланованого терміну завершено поточний ремонт одного корпусу енергоблока. Це дозволило додати до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Ситуація в регіонах

У Дніпропетровській області внаслідок технологічних порушень тимчасово знеструмлювалися 7,2 тис. споживачів. Також через техпорушення залишається без світла частина споживачів у Київській області, ведуться відновлювальні роботи, вказали в Міненерго.

Крім того, у Полтавській області трактор наблизився на недопустиму відстань до проводів повітряної лінії, тракторист був смертельно уражений електричним струмом.

Ситуація у прифронтових областях

Внаслідок бойових дій на Донеччині знеструмлювалися понад 18 тис. споживачів. Також через ворожі обстріли залишаються без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими понад 2 тисячі споживачів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,83 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу відсутній. Експорт до Словаччини та Молдови склав 4 257,00 МВт*год.

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