Из помещения Киевского апелляционного суда шквальным ветром вынесло часть архивных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вчера, 11 марта, из-за шквального порыва ветра из здания Киевского апелляционного суда из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева относительно определения подсудности гражданских дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате существенного ухудшения погодных условий, из-за шквальных порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания. Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения", - говорится в сообщении.
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Спасатели добавили, что ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно не было.
В ГСЧС призывают представителей средств массовой информации обращаться к официальным источникам и воздерживаться от предоставления обществу недостоверных данных.
Напомним, сильный ветер, который обрушился на Украину накануне повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве, 270 из них до сих пор не восстановлено.