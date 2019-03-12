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З приміщення Київського апеляційного суду шквальним вітром винесло частину архівних документів

З приміщення Київського апеляційного суду шквальним вітром винесло частину архівних документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Вчора, 11 березня, через шквальні пориви вітру з будівлі Київського апеляційного суду з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду міста Києва щодо визначення підсудності цивільних справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“У результаті істотного погіршення погодних умов, через шквальні пориви вітру у будівлі Київського апеляційного суду були істотно пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Так, зокрема, з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду міста Києва щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку з закінченням строків зберігання”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальник додали, що жодна кримінальна та цивільна справа Київського апеляційного суду втрачена не була.

У ДСНС закликають представників засобів масової інформації звертатися до офіційних джерел й утримуватися від надання суспільству недостовірних даних.

Нагадаємо, сильний вітер, який обрушився на Україну напередодні, повалив понад 160 дерев та пошкодив 310 дахів у 15 областях та Києві, 270 з них досі не відновлено.

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