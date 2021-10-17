С ошибками, но не ошибочно: Данилов прокомментировал заявление о санкционном списке "воров в законе"

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"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал нам Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустивших ошибки транслитерации, были наказаны.

Ранее СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова сообщили, что в майский санкционный список "воров в законе" попало 108 случайных лиц.

Впрочем, он добавил, что среди более чем 650 человек таки был один, который оказалась в перечне случайно и санкции в отношении него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибку - Данилов пока не уточнил.

В то же время Громадское со ссылкой на собственные источники, в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о бизнесмене Мехаке Алексаняне.

Напомним

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в решениях органа по контрабандистам и "ворам в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. По его словам, ошибки уже устранены, а ответственных - восемь сотрудников МВД - уволили или понизили в должности.

После этого ряд СМИ, политиков и общественных активистов начали заявлять, что СНБО внесла этих людей в список по ошибке и из них уже якобы сняли санкции. Теперь Данилов пояснил, что это не так.

14 мая 2021 СНБО наложило санкции на 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами" во всем мире. В то же время со сразу несколько десятков народных депутатов во время заседания Верховной Рады выступили с заявлением, в котором призвали СНБО снять санкции с некоторых добровольцев, воевавших на Донбассе, и попали в этот пакет санкций.