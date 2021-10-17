З помилками, але не помилково: Данілов прокоментував заяву щодо санкційного списку “злодіїв у законі”

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“Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені”, — сказав нам Данілов та наголосив, що правоохоронців, які допустили помилки транслітерації, були покарані.

Раніше ЗМІ посилаючись на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова повідомили, що до травневого санкційного списку “ворів у законів” потрапило 108 випадкових осіб.

Втім, він додав, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна, яка опинилась у переліку випадково і санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку — з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку — Данілов наразі не уточнив.

Водночас Громадське, з посиланням на власні джерела, у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про бізнесмена Мехака Алексаняна.

Нагадаємо

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в рішеннях органу щодо контрабандистів і “злодіїв у законі” стосовно 108 людей припустилися помилок. За його словами, помилки вже усунули, а відповідальних — вісьмох працівників МВС — звільнили або понизили на посаді.

Після цього низка ЗМІ, політиків та громадських активістів почали заявляти, що РНБО внесла цих людей у перелік помилково і з них вже нібито зняли санкції. Тепер Данілов пояснив, що це не так.

14 травня 2021 року РНБО наклало санкції на 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами” в усьому світі. Водночас згодом одразу кілька десятків народних депутатів під час засідання Верховної Ради виступили із заявою, у якій закликали РНБО зняти санкції з деяких добровольців, які воювали на Донбасі, і потрапили у цей пакет санкцій.