С начала военных действий на Донбассе статус беженцев в РФ получили 350 украинцев - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. С начала военных действий на Донбассе статус беженцев в Российской Федерации получили 350 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"...относительно беженцев, то этот статус в РФ за 2,5 военных года получили около 350 украинцев, в частности, в 2014 - 240 человек, в 2015 - 84 человека, в 2016 - 31 человек", - отметила И.Геращенко.
Напомним, согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 - 24141 человек, в 2015 - 67400, за 9 месяцев 2016 - 75497.