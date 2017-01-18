З початку військових дій на Донбасі статус біженців в РФ отримали 350 українців – І.Геращенко

"… щодо біженців, то цей статус в РФ за 2,5 воєнних роки отримало близько 350 українців , зокрема, в 2014 - 240 осіб, в 2015 - 84 особи, в 2016 - 31 особа", - зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, згідно ноти МЗС РФ, в період з 2014 по 2016 рік громадянство Російської Федерації набуло майже 170 тисяч громадян України. Зокрема , в 2014 — 24141 особа, в 2015-67400, за 9 місяців 2016 — 75497.