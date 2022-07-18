С начала войны авиация Воздушных сил нанесла 1750 групповых ударов по рашистам

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«Активно работает авиация Воздушных сил. Уже совершено с начала полномасштабного вторжения более 1750 групповых ударов по позициям оккупантов. На вчерашний день уничтожено скопление вражеской техники до 20 единиц автомобилей. Также уничтожен командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт. Есть перехват радио о том, что российское командование недосчиталось около 30 оккупантов, живой силы противника», – сообщил Игнат.

Напомним

В Лазурном Херсонской области украинские защитники уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов.