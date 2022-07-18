З початку війни авіація Повітряних сил завдала 1750 групових ударів по рашистам

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«Активно працює авіація Повітряних сил. Вже здійснено з початку повномасштабного вторгнення понад 1750 групових ударів по позиціях окупантів. На вчорашній день знищено скупчення ворожої техніки до 20-ти одиниць автомобілів. Також знищено командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт. Є перехоплення радіо про те, що російське командування недорахувалося близько 30-ти окупантів, живої сили противника», – повідомив Ігнат.

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У Лазурному Херсонської області українські захисники знищили розташований у санаторії склад боєприпасів російських окупантів.