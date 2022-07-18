З початку війни авіація Повітряних сил завдала 1750 групових ударів по рашистам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення українські військові завдали понад 1750 групових ударів по позиціях окупантів. Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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«Активно працює авіація Повітряних сил. Вже здійснено з початку повномасштабного вторгнення понад 1750 групових ударів по позиціях окупантів. На вчорашній день знищено скупчення ворожої техніки до 20-ти одиниць автомобілів. Також знищено командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт. Є перехоплення радіо про те, що російське командування недорахувалося близько 30-ти окупантів, живої сили противника», – повідомив Ігнат.
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