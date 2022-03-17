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С начала войны в Украине погибли 108 детей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 77509 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. 108 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Вооруженные Силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

Цитата

"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибло 108 детей и более 120 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской - 52, Харьковской - 34, Донецкой - 25, Черниговской - 24, Николаевский - 20, Житомирской - 15 Сумской - 14, и Херсонской - 10 областях", - указали в прокуратуре.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, 16 марта 2022 года оккупанты сбросили бомбу на Донецкий областной драматический театр в Мариуполе, где нашли убежище около тысячи мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Установить точное количество жертв не удается, поскольку в Мариуполе постоянно идут обстрелы. Есть информация о первых пострадавших, среди которых есть дети.

В Запорожской области, в результате минирования военнослужащими страны-агрессора подорвалось авто с мирными жителями, в результате которого погиб 6-летний ребенок.

Также отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждены прнад 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждены в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевская - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24. Обстреляны более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.

Эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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