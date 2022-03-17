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З початку війни в Україні загинули 108 дітей - Офіс Генпрокурора

З початку війни в Україні загинули 108 дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 77517 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. 108 дітей загинуло через збройну агресію РФ в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Збройні сили РФ продовжують наносити ракетні удари по мирних мешканцях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

Цитата

"Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше ніж 120 поранених. Найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській- 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївський - 20, Житомирській - 15 Сумській - 14, та Херсонській - 10 областях", - вказали у прокуратурі.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, 16 березня 2022 року окупанти скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки у Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти.

У Запорізькій області, внаслідок замінування військовослужбовцями країни-агресора підірвалося авто з мирними мешканцями, внаслідок якого загинула 6-річна дитина.

Також зазначається, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено прнад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій - 119, Харківській - 77, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київська - 35, Херсонській - 21 та м. Києві - 24. Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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