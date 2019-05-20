С начала войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За время агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Вместе с собратьями среди бойцов добровольческих батальонов, вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, со всеми патриотами Украины, мы остановили российское военное нашествие на Донбассе. В противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников", - рассказал Василий Грицак.
При этом он добавил, что по уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров.
Как сообщал УНН, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в понедельник, 20 мая, подаст на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт о своем увольнении с занимаемой должности.
Напомним, по словам Петра Порошенко, с начала войны в Донбассе погибло почти 3 тыс. военных и силовиков.