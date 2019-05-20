З початку війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За час агресії Російської Федерації на Донбасі загинуло 27 співробітників Служби безпеки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Разом із побратимами з-поміж бійців добровольчих батальйонів, Збройних Сил, Нацгвардії та МВС, усіма патріотами України, ми зупинили російську військову навалу на Донбасі. У протистоянні з ворогом СБУ втратила 27 співробітників", - розповів Василь Грицак.
Водночас він додав, що за рівнем професіоналізму Служба безпеки України вже відповідає кращим спецслужбам світу і колектив Служби пишається такою високою оцінкою з боку наших західних партнерів.
Як повідомляв УНН, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що у понеділок, 20 травня, подає на розгляд новообраному Президенту України Володимиру Зеленському рапорт про своє звільнення з займаної посади.
Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, від початку війни на Донбасі загинуло майже 3 тис. військових та силовиків.