С начала войны в ВСУ вернули 10 тысяч "избыточных" единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В период с 2014 по 2018 год за счет изъятия из Центра избыточного имущества в Вооруженные силы Украины вернули более 10 тыс. образцов вооружения и военной техники. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.
"В течение 2014-2018 годов в Вооруженных силах было сформировано 16 новых боевых бригад и увеличена численность существующих бригад, что увеличило потребность в вооружении и военной технике (ВВТ) более чем на 10 тыс. единиц. В период с 2014 по 2018 год за счет изъятия ВВТ из Центра избыточного имущества в Вооруженных сил Украины было возвращено более 10 тыс. образцов", - сказал Шевцов.
По его словам, возвращенная техника состояла из зенитно-ракетных комплексов, танков, боевых машины пехоты, самоходных артиллерийских установок, в частности калибра 152 мм и 203 мм, противотанковых ракетных комплексов и т.д.
Указанные образцы были восстановлены силами ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул генерал-майор.
"Так, за 5 лет только предприятиями ОПК было капитально отремонтировано около 5,5 тыс. единиц образцов ВВТ и более 12,5 тыс. агрегатов", - добавил он.
Как сообщал УНН, на сегодня укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%, а войск, задействованных к проведению операции Объединенных Сил - 99%.
Напомним, до конца 2019 ВСУ примут на вооружение до 20 образцов нового высокотехнического вооружение.