З початку війни до ЗСУ повернули 10 тисяч "надлишкових" одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У період з 2014 по 2018 рік за рахунок вилучення з Центру надлишкового майна до Збройних сил України повернули більше 10 тис. зразків озброєння та військової техніки. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
"Протягом 2014-2018 років у Збройних силах було сформовано 16 нових бойових бригад та збільшено чисельність існуючих бригад, що збільшило потребу в озброєнні та військовій техніці (ОВТ) більше ніж на 10 тисяч одиниць. В період з 2014 по 2018 рік за рахунок вилучення ОВТ з Центру надлишкового майна до Збройних сил України було повернуто більше 10 тис. зразків", - сказав Шевцов.
З його слів, повернута техніка складала зенітно-ракетні комплекси, танки, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки, зокрема калібру 152 мм та 203 мм, протитанкові ракетні комплекси та інше.
Зазначені зразки було відновлено силами ремонтних органів та підприємств оборонно-промислового комплексу, підкреслив генерал-майор.
"Так, за 5 років лише підприємствами ОПК було капітально відремонтовано близько 5,5 тис. одиниць зразків ОВТ та понад 12,5 тис. агрегатів", - додав він.
Як повідомляв УНН, станом на сьогодні укомплектованість ЗСУ основними зразками озброєння та військової техніки становить 85%, а військ, що задіяні до проведення Операції Об’єднаних Сил - 99%.
Нагадаємо, до кінця 2019 року ЗСУ приймуть на озброєння до 20 зразків нового високотехнічного озброєння.