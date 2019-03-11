З початку війни до ЗСУ повернули 10 тисяч "надлишкових" одиниць техніки

КИЇВ. 11 березня. УНН. У період з 2014 по 2018 рік за рахунок вилучення з Центру надлишкового майна до Збройних сил України повернули більше 10 тис. зразків озброєння та військової техніки. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.