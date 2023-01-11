С начала войны в Польшу перебрались более 9 миллионов украинских беженцев

Детали

С момента начала российско-украинской войны 24 февраля, вызвавшей большой миграционный поток, по состоянию на вторник общее количество украинских беженцев, перебравшихся в Польшу, превысило 9 миллионов человек, говорится в сообщении пограничники в Twitter.

Там добавили, что только вчера из Украины в Польшу прибыло около 29,9 тыс. человек.

Добавим

Однако за это время около 7,25 миллиона украинцев покинули Польшу, в результате чего нынешнее количество зарегистрированных украинских беженцев составляет около 1,5 миллиона, сообщило в прошлом месяце агентство УВКБ ООН по делам беженцев.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Польша потратила 8,36 млрд евро на жилье, здравоохранение и другие услуги для украинцев в 2022 году, что является самой высокой суммой среди стран-членов ЕС.