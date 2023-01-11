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З початку війни до Польщі перебралися понад 9 мільйонів українських біженців

Київ • УНН

 • 775923 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Польські прикордонники повідомили в середу, що кількість українців, які перетнули кордон із сусідньою Польщею з початку війни, перевищила 9 мільйонів людей, передає УНН.

З початку війни до Польщі перебралися понад 9 мільйонів українських біженців

Деталі

З моменту початку російсько-української війни 24 лютого, що викликала великий міграційний потік, станом на вівторок загальна кількість українських біженців, які перебралися до Польщі, перевищила 9 мільйонів людей, йдеться в повідомленні прикордонники в Twitter.

Там додали, що лише вчора з України до Польщі прибуло близько 29,9 тис. осіб.

Додамо

Однак за цей час близько 7,25 мільйона українців залишили Польщу, внаслідок чого нинішня кількість зареєстрованих українських біженців становить близько 1,5 мільйона, повідомило минулого місяця агентство УВКБ ООН у справах біженців.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Польща витратила 8,36 млрд євро на житло, охорону здоров'я та інші послуги для українців у 2022 році, що є найвищою сумою серед країн-членів ЄС.

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