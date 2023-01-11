З початку війни до Польщі перебралися понад 9 мільйонів українських біженців

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З моменту початку російсько-української війни 24 лютого, що викликала великий міграційний потік, станом на вівторок загальна кількість українських біженців, які перебралися до Польщі, перевищила 9 мільйонів людей, йдеться в повідомленні прикордонники в Twitter.

Там додали, що лише вчора з України до Польщі прибуло близько 29,9 тис. осіб.

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Однак за цей час близько 7,25 мільйона українців залишили Польщу, внаслідок чого нинішня кількість зареєстрованих українських біженців становить близько 1,5 мільйона, повідомило минулого місяця агентство УВКБ ООН у справах біженців.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Польща витратила 8,36 млрд євро на житло, охорону здоров'я та інші послуги для українців у 2022 році, що є найвищою сумою серед країн-членів ЄС.