С начала войны 11 тысяч украинцев нашли работу в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Директор Государственного агентства по трудоустройству Эвита Симсоне сообщила, что в Латвии по меньшей мере 11 тысяч наших соотечественников нашли работу. Украинцы чаще работают в сфере обслуживания и на производстве. Об этом сообщает местное издание Delfi, сообщает УНН.
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«С начала полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 11 тысяч украинцев нашли работу в Латвии», – заявила она.
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По ее словам, сейчас украинцы достаточно активно учат латышский язык.
Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые начнут работать в Латвии с 1 января 2024 года, должны будут посещать курсы латышского языка. Об этом 7 декабря решил комитет Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращение коррупции.
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Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс сообщил, что поток беженцев из Украины в Латвию сокращается.