З початку війни 11 тисяч українців знайшли роботу у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Директорка Державного агентства з працевлаштування Евіта Сімсоне повідомила, що в Латвії щонайменше 11 тисяч наших співвітчизників знайшли роботу. Українці найчастіше працюють у сфері обслуговування та на виробництві. Про це повідомляє місцеве видання Delfi, інформує УНН.
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«З початку повномасштабного вторгнення Росії до України щонайменше 11 тисяч українців знайшли роботу в Латвії», - заявила вона.
Деталі
За її словами, наразі українці досить активно вивчають латвійську мову.
Раніше повідомлялося, що громадяни України, які почнуть працювати в Латвії з 1 січня 2024 року, повинні будуть відвідувати курси латвійської мови. Про це 7 грудня вирішив комітет Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції.
Доповнення
Міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс повідомив, що наразі потік біженців з України до Латвії скорочується.