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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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З початку війни 11 тисяч українців знайшли роботу у Латвії

З початку війни 11 тисяч українців знайшли роботу у Латвії

Київ • УНН

 • 966714 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Директорка Державного агентства з працевлаштування Евіта Сімсоне повідомила, що в Латвії щонайменше 11 тисяч наших співвітчизників знайшли роботу. Українці найчастіше працюють у сфері обслуговування та на виробництві. Про це повідомляє місцеве видання Delfi, інформує УНН.

Цитата

«З початку повномасштабного вторгнення Росії до України щонайменше 11 тисяч українців знайшли роботу в Латвії», - заявила вона.

Деталі

За її словами, наразі українці досить активно вивчають латвійську мову.

Раніше повідомлялося, що громадяни України, які почнуть працювати в Латвії з 1 січня 2024 року, повинні будуть відвідувати курси латвійської мови. Про це 7 грудня вирішив комітет Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс повідомив, що наразі потік біженців з України до Латвії скорочується.

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