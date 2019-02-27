С начала сезона гриппа умерли 24 жителя Эстонии

Число заболевших гриппом на прошлой неделе снизилось с 71,5% до 56% от общего числа обратившихся к врачу. Лабораторное подтверждение получили 342 случая заболевания гриппом А и пять – вирусом гриппа В.

Интенсивность заболеваемости гриппом в департаменте оценивают как среднюю, а распространение – ограниченное. Заболеваемость гриппом находится в фазе стабилизации.

По уточненным данным фонда E-Tervise, с начала сезона гриппа госпитализировали 1094 пациента, из них 54,6% были дети и молодые люди до 19 лет, 45,4% – люди трудоспособного возраста и старше 65 лет.

В последние три неделе в госпитализации нуждались в основном пожилые пациенты и люди трудоспособного возраста.

Интенсивная терапия с начала сезона потребовалась 76 пациентам, из них 50 были старше 65 лет. Медианный возраст – 68,9 лет. В отношении двух отсутствовали данные о сопутствующих заболеваниях, остальные входили в группы риска. Средняя длительность интенсивной терапии составляла 9,3 дня.

В период с 18 по 24 февраля с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 5488 человек, тогда как на предыдущей неделе – 5801 человек.



Как сообщал УНН, во Львове от осложнений гриппа умерла 28-летняя женщина и 46-летний мужчина.