Во Львове от гриппа умерли еще два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во Львове от осложнений гриппа умерла 28-летняя женщина и 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.
"Женщина скончалась 16 февраля дома. А мужчину привезли в больницу, где он и умер. В обоих была пневмония. Исследование показало, что заболевание спровоцировал вирус гриппа типа А", - сообщил Олег Когут.
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Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели с 18 по 24 февраля превышала эпидемический порог в трех областях. Всего же за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 183 000 человек, что на 8% меньше эпидпорога.