У Львові від грипу померло ще двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Львові від ускладнень грипу померла 28-річна жінка та 46-річний чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.
"Жінка померла 16 лютого вдома. А чоловіка привезли до лікарні, де він і помер. В обох була пневмонія. Дослідження показало, що захворювання спровокував вірус грипу типу А",- повідомив Олег Когут.
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Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого перевищувала епідемічний поріг у трьох областях. Загалом же за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей, що на 8% менше епідпорогу.