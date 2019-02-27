У Львові від грипу померло ще двоє людей

"Жінка померла 16 лютого вдома. А чоловіка привезли до лікарні, де він і помер. В обох була пневмонія. Дослідження показало, що захворювання спровокував вірус грипу типу А",- повідомив Олег Когут.

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Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого перевищувала епідемічний поріг у трьох областях. Загалом же за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей, що на 8% менше епідпорогу.