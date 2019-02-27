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Грип перевищує епідпоріг у трьох областях

Грип перевищує епідпоріг у трьох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого перевищувала епідемічний поріг у трьох областях. Загалом же за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей, що на 8% менше епідпорогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 183 348 людей, 64,9% з яких - діти віком до 17 років", - повідомили у центрі МОЗу.

Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 9,7% і 6,8% відповідно.

"Загалом інтенсивний показник захворюваності становив 476,3 на 100 000 населення, що на 8,2% менше епідемічного порога по Україні", - додали у ЦГЗ.

Епідемічні пороги перевищено у трьох областях:

  • Чернівецькій (на 20,1%);
  • Хмельницькій (на 12,6%);
  • Сумській (на 2,4%).

Тож, у країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. У циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 186 людей, а з початку епідемічного сезону - 161 379.

Нагадаємо, із початку епідемічного сезону грип забрав життя 41 українця, зокрема шести дітей віком до 17 років.

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