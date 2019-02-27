Грипп превышает эпидпорог в трех областях

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели с 18 по 24 февраля превышала эпидемический порог в трех областях. Всего же за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек, что на 8% меньше эпидпорога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.