Грипп превышает эпидпорог в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели с 18 по 24 февраля превышала эпидемический порог в трех областях. Всего же за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек, что на 8% меньше эпидпорога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 183 348 человек, 64,9% из которых - дети до 17 лет", - сообщили в центре Минздрава.
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 9,7% и 6,8% соответственно.
"В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 476,3 на 100 000 населения, что на 8,2% меньше эпидемического порога по Украине", - добавили в ЦОЗ.
Эпидемические пороги превышены в трех областях:
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- Черновицкой (на 20,1%);
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- Хмельницкой (на 12,6%);
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- Сумской (на 2,4%).
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Так, в стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. В циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 186 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 379.
Напомним, с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 41 украинца, в том числе шести детей в возрасте до 17 лет.