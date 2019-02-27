З початку сезону грипу померли 24 жителя Естонії

Кількість хворих на грип минулого тижня знизилася з 71,5% до 56% від загального числа люей, які звернулися до лікаря. Лабораторне підтвердження отримали 342 випадки захворювання на грип А і п'ять - вірусом грипу В.

Інтенсивність захворюваності на грип в департаменті оцінюють як середню, а поширення - обмежене. Захворюваність на грип перебуває у фазі стабілізації.

За уточненими даними фонду E-Tervise, з початку сезону грипу госпіталізували 1094 пацієнта, з них 54,6% були діти і молоді люди до 19 років, 45,4% - люди працездатного віку і старше 65 років.

В останні три тижні в госпіталізації потребували основному літні пацієнти і люди працездатного віку.

Інтенсивна терапія з початку сезону було потрібна 76 пацієнтам, з них 50 були старше 65 років. Медіанний вік - 68,9 років. Відносно двох були відсутні дані про супутні захворювання, інші входили до групи ризику. Середня тривалість інтенсивної терапії становила 9,3 дня.

У період з 18 по 24 лютого з вірусними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до лікаря звернулися 5488 осіб, тоді як на попередньому тижні - 5801 чоловік.



Як повідомляв УНН, у Львові від ускладнень грипу померла 28-річна жінка і 46-річний чоловік.