С начала российской агрессии экспорт Украины в страны ЕС вырос до 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С начала агрессии РФ экспорт Украины в страны ЕС вырос до 42% благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"С начала агрессии РФ и закрытия ее рынков для украинских товаров, нам удалось переориентироваться на рынки ЕС. Благодаря Соглашению об ассоциации, с 2014-го года наш экспорт в страны Евросоюза вырос с 25% до 42% в 2019-м. И это - лучшее доказательство эффективности программы Восточного партнерства", - говорится в сообщении.
Напомним, по итогам первого квартала 2019 внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долл. США, из которых 6,9 млрд долл. США, или 26,6%, - продукция агропромышленного комплекса. Экспорт продукции АПК за этот период вырос на 22,5%.