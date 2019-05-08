Експорт агропродукції зріс майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За підсумками першого кварталу 2019 року зовнішньоторговельний обіг України становив 25,9 млрд дол. США, з яких 6,9 млрд дол. США, або 26,6%, – продукція агропромислового комплексу. Експорт продукції АПК за цей період зріс на 22,5%. Про це повідомила в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
"Найвагомішими чинниками формування позитивного сальдо в зовнішньоторговельному балансі в АПК залишається значний експорт зернових культур, які зайняли в аграрному експорті за вказаний період 45,4%, олії – 22,2% та насіння олійних культур – 6,7%", - зазначила Трофімцева.
За її словами, порівняно з аналогічним періодом 2018 року відбулося збільшення зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції – на 18,4% (на 1,07 млрд дол. США) та експорту – на 22,5% (на 989,9 млн дол. США).
За інформацією Трофімцевої, в регіональній структурі експорту сільгосппродукції за три місяці поточного року лідируючі позиції займають країни Азії з часткою 40,9%, країни ЄС – 34,9%, країни Африки – 15,3%, країни СНД – 6,3%.
Основними країнами, до яких експортувалася українська продукція, стали: Індія – 9,9%, Єгипет – 8,6%, Китай – 7,5%, Туреччина – 7,4%, Нідерланди – 7%, Іспанія – 6,3%, Італія – 4%, Польща – 3,3%, Білорусь – 2,9%, Німеччина – 2,9%.
Нагадаємо, за даними на початок квітня, за перші два місяці 2019 року Україна наростила експорт продукції аграрного сектору на понад 24%.