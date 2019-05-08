Експорт агропродукції зріс майже на чверть

КИЇВ. 8 травня. УНН. За підсумками першого кварталу 2019 року зовнішньоторговельний обіг України становив 25,9 млрд дол. США, з яких 6,9 млрд дол. США, або 26,6%, – продукція агропромислового комплексу. Експорт продукції АПК за цей період зріс на 22,5%. Про це повідомила в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.