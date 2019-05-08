Экспорт агропродукции вырос почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По итогам первого квартала 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долл. США, из которых 6,9 млрд долл. США, или 26,6%, - продукция агропромышленного комплекса. Экспорт продукции АПК за этот период вырос на 22,5%. Об этом сообщила в. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Важнейшими факторами формирования положительного сальдо во внешнеторговом балансе в АПК остается значительный экспорт зерновых культур, которые заняли в аграрном экспорте за указанный период 45,4%, масла - 22,2% и семян масличных культур - 6,7%", - отметила Трофимцева.
По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло увеличение внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции - на 18,4% (на 1,07 млрд долл. США) и экспорта - на 22,5% (на 989,9 млн долл. США).
По информации Трофимцевой, в региональной структуре экспорта сельхозпродукции за три месяца текущего года лидирующие позиции занимают страны Азии с долей 40,9%, страны ЕС - 34,9%, страны Африки - 15,3%, страны СНГ - 6,3%.
Основными странами, в которые экспортировалась украинская продукция, стали: Индия - 9,9%, Египет - 8,6%, Китай - 7,5%, Турция - 7,4%, Нидерланды - 7%, Испания - 6,3%, Италия - 4%, Польша - 3,3%, Беларусь - 2,9%, Германия - 2,9%.
Напомним, по данным на начало апреля, за первые два месяца 2019 года Украина нарастила экспорт продукции аграрного сектора на более 24%.