З початку російської агресії експорт України до країн ЄС зріс до 42%

“З початку агресії РФ та закриття її ринків для українських товарів, нам вдалося переорієнтуватися на ринки ЄС. Завдяки Угоді про Асоціацію, з 2014-го року наш експорт до країн Євросоюзу зріс з 25% до 42% у 2019-му. І це — найкращий доказ ефективності програми Східного партнерства”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2019 року зовнішньоторговельний обіг України становив 25,9 млрд дол. США, з яких 6,9 млрд дол. США, або 26,6%, — продукція агропромислового комплексу. Експорт продукції АПК за цей період зріс на 22,5%.



