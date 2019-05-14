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З початку російської агресії експорт України до країн ЄС зріс до 42%

З початку російської агресії експорт України до країн ЄС зріс до 42%

Київ • УНН

 • 7974 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. З початку агресії РФ експорт України до країн ЄС зріс до 42% завдяки Угоді про асоціацію з ЄС. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“З початку агресії РФ та закриття її ринків для українських товарів, нам вдалося переорієнтуватися на ринки ЄС. Завдяки Угоді про Асоціацію, з 2014-го року наш експорт до країн Євросоюзу зріс з 25% до 42% у 2019-му. І це — найкращий доказ ефективності програми Східного партнерства”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2019 року зовнішньоторговельний обіг України становив 25,9 млрд дол. США, з яких 6,9 млрд дол. США, або 26,6%, — продукція агропромислового комплексу. Експорт продукції АПК за цей період зріс на 22,5%.

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