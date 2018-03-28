С начала года от осложнений кори в Украине умерли семь человек

"Всего в течение 12-ти недель 2018 года корью заболели 8434 человека - 2956 взрослых и 5478 детей. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 12-ю неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Согласно сообщению, вакцина есть во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 332 тыс. доз, новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

Напомним, вчера сообщалось, что в течение последней недели на Закарпатье медики зарегистрировали 117 новых случаев кори.