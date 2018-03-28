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З початку року від ускладнень кору в Україні померли семеро людей

З початку року від ускладнень кору в Україні померли семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку 2018 року від ускладнень кору в Україні померло семеро людей, серед них п'ятеро дітей і двоє дорослих. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я МОЗ України. 

“Всього впродовж 12-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 8434 людини — 2956 дорослих і 5478 дітей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за 12-й тиждень 2018 року захворіли 712 людей: 283 дорослих і 429 дітей. Згідно з повідомленням, вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 332 тисячі доз, нова поставка вакцини КПК очікується у квітні.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що протягом останнього тижня на Закарпатті медики зареєстрували 117 нових випадків кору.

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