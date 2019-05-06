С начала года в Украину не пустили более 3,1 тыс. россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала 2019 года в Украину не пустили более 3,1 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"С начала года (не пустили в Украину - ред.) более 3100 граждан Российской Федерации", - отметил Слободян.
В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили более 15 300 иностранцев.
Как сообщили в Госпогранслужбе, за две последние недели во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 2215 лицам, в том числе 274 гражданам РФ.
Напомним, с начала проведения операции "Мигрант", правоохранители привлекли к ответственности более 3 тысяч нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере.