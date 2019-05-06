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З початку року в Україну не пустили понад 3,1 тис. росіян

З початку року в Україну не пустили понад 3,1 тис. росіян

Київ • УНН

 • 14812 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку 2019 року в Україну не пустили понад 3,1 тис. громадян Російської Федерації. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"З початку року (не пустили в Україну – ред.) понад 3100 громадян Російської Федерації", - зазначив Слободян.

Загалом, за його словами, відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримали понад 15 300 іноземців.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, за два останніх тижні під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску в Україну 2215 особам, зокрема 274 громадянам РФ.

Нагадаємо, з початку проведення операції “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності більше 3 тисяч порушників українського законодавства у міграційній сфері. 

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